Handen ineen voor betere kwaliteit onderwijs: ‘Beste school moet altijd de school om de hoek zijn’

Met podcast Ruim 8 jaar is het stil rond verdwenen Hanno van Mil en dan is er plots die zoekactie... toeval?

Het is de dag voor Koningsdag 2023 als totaal onverwacht in de bossen rond de piramide van Austerlitz weer een zoekactie wordt gehouden naar de vermiste Amersfoorter Hanno van Mil. Zo’n zestig mensen, sommigen met een metaaldetector, zoeken urenlang naar een spoor. Opvallend is dat de zoekactie na acht jaar stilte is en precies een maand voordat dit weekend de AD-podcast Open/Eind verschijnt, over de vermissing van Hanno van Mil. Toeval?