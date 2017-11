Hangover in Arnhem: bijna naakte Est compleet de weg kwijt

Agent Eric Hortensius en zijn collega troffen vanmorgen even na zeven uur een bijna naakte man aan in de parkeergarage Arnhem Centraal. De man sprak gebrekkig Engels en de afgelopen nacht was één zwart gat. Hoe hij in de parkeergarage onder het station was gekomen en waar zijn kleren waren kon hij de agenten niet vertellen.



De man bleek een 28-jarige Est te zijn. Bij een kop koffie op het Arnhemse politiebureau begon het de man vaag te dagen dat hij Qlimax in Gelredome had bezocht. Hoe hij er was gekomen? Geen flauw idee. De agenten lieten hem thuis met zijn moeder bellen. Toen pas werd de Est duidelijk dat hij met vrienden speciaal voor de mega-hardstyle party naar Arnhem was gekomen.



De Estse vriendengroep vloog naar Weeze en verbleef in een vakantiehuisje in Beers. ,,We hebben hem in een papieren overall en op slippers naar zijn vrienden in Noord-Brabant gebracht'', vertelt Hortensius.



De kleren van de Est werden verspreid in de parkeergarage terug gevonden. Onder invloed van xtc had de man zichzelf uitgekleed.