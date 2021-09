Hannah was de hartsvriendin van Anne Frank: ‘Waren een onafscheidelijk duo’

Ze zaten samen in de zandbak. Ze kochten ijsjes, hielden van touwtjespringen en spanden een netje over de tafel om te kunnen tafeltennissen. Anne en Hanne, zoals ze bekend stonden, smulden met oud en nieuw van de oliebollen die Annes moeder had gebakken. Op regenachtige dagen trokken ze zich na schooltijd met andere vriendinnen terug in een van hun huizen aan het Merwedeplein in Amsterdam. Twee heel normale meisjes, opgroeiend in de grote stad. Alleen waren ze van joodse komaf.