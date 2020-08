Hans en Antoinette wonen apart: ‘Dat het sociaal gewenst is, daar heb ik maling aan’

,,Hans en ik wonen niet samen. Dat we bij elkaar horen hoeft niet bezegeld te worden. Dat verbond voelen we sowieso wel. Hij woont net over de grens in België, ik in Maastricht. Normaal gesproken fiets ik zo’n twee keer per week naar hem toe, hij komt ook een paar keer per week bij mij. Toen vanwege corona de grenzen dicht ­gingen was dat een schok. Zelfs de kleinste weggetjes waren afgezet. De eerste dagen zaten we allebei als verschrikte konijnen thuis. Ik miste hem enorm. Daarna ontmoetten we elkaar lopend, boven op de Sint-Pietersberg.