‘Happy single? Daar geloof ik niet in’

,,Soms fantaseer ik dat ik val op straat. Ik ben ontdaan, maar voel dan twee handen die mij overeind helpen. Ik kijk op, daar staat een man en we kijken elkaar in de ogen. Het is liefde op het eerste gezicht. Ik ben een pragmatisch mens, maar als het om de liefde gaat, ben ik heel romantisch. Ik geloof dat mensen gemaakt zijn om een partner te hebben, dat oud worden met iemand anders het beste is dat je kan overkomen. Vanaf onze geboorte hebben we de behoefte om bij iemand te horen, ons veilig te voelen, geknuffeld te worden. Happy single: ik geloof er niet in. Solo leven zit niet in onze aard.