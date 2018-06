Hardrijden en hondenpoep geven meeste buurtoverlast

Killer­clown Arnhem zou met messen kinderen lastig hebben gevallen

3 juni De politie in Arnhem heeft eind van de middag gezocht naar een zogenaamde 'killerclown'. De man, die verkleed was als clown, zou acht kinderen lastig hebben gevallen bij een speeltuin aan de Engelenburgstraat in Presikhaaf. Volgens een van de kinderen had de man messen bij zich.