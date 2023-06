Harm is tegen azc, maar hoe groot is de overlast in zijn dorp van asielzoekers? Shula zoekt het uit

Oproep Herken jij verhalen over seksisme bij studentenvereniging(en)?

Er is de afgelopen jaren veel gezegd en gediscussieerd over het seksisme bij traditionele studentenverenigingen, maar wij vragen ons af: is het seksisme hier inderdaad erger dan op andere plekken? En gaat het om incidenten of is er structureel iets mis? En: is er al veel veranderd of blijven dingen bij het oude?