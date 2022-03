Harry (36) keert halsoverkop terug van ‘louche’ legioen uit Oekraïne: ‘Ik was kansloos geweest’

Hij zegde zijn baan op en reed met een gesponsorde en volgeladen Ford Fusion met 800 euro aan uitrusting naar Oekraïne. Dat Oekraïne geen ex-militairen en vrijwilligers zonder gevechtservaring meer toelaat tot het vreemdelingenlegioen voor de oorlog tegen Rusland, deerde Harry Vermeer niet. Hij ging toch.

Zijn tocht is een deceptie geworden. Hij is halsoverkop weer uit Oekraïne vertrokken en verblijft nu net over de grens in Polen. ,,Ik heb op het laatste moment nog iemand uit Nederland meegenomen naar Oekraïne‘’, vertelt Vermeer tegen deze site. ,,Die zei dat hij daar goede contacten had. Maar ik vond het veel te geheimzinnig en vertrouwde het niet.‘’

Ronselaars

Bij de eerste aankomst in Polen liet Vermeer al zijn spullen achter, omdat zijn kameraad zei dat de Oekraïners voor alles zouden zorgen. Ze staken de grens over en werden daar opgewacht door ronselaars die buitenlandse mannen eruit pikten.

,,Ik had een commando-achtig pak aan. Het waren louche mannen. Het eerste was ze vroegen was: ‘Army, army?’ Daarna werden we aangesproken door hulpverleners die zeiden dat we niet met die mensen in zee moesten gaan anders waren we binnen twee of drie dagen dood. Dit was niet het officiële vreemdelingenlegioen waar ik me bij wilden aansluiten. Het klopte van geen kant.‘’

Horrorverhalen

Verrmeer las een interview met een Britse militair die horrorverhalen vertelde over hoe buitenlandse strijders zonder deugdelijke wapens naar het front gestuurd werden. ,,Hij vertelde dat veel Britten al afgeknald waren. Ze werden met een roestige AK-47 en 12 kogels de oorlog in gestuurd. Sommigen hadden zelfs geen wapen. Ik was kansloos geweest.‘’

De Spakenburger, die thuis een vrouw en 3-jarig dochtertje heeft, keerde direct terug de grens over naar Polen. Later heeft Vermeer nog een keer geprobeerd de grens over te steken. ,,Maar dat is niet gelukt‘’, vertelt hij. ,,Ik sta in dubio. Ik denk dat er niks anders op zit dan terug te gaan naar Nederland. Het is chaos daar. Als ik niet door de hulpverleners gewaarschuwd was, had ik nu diep in de shit gezeten.‘’

Volledig scherm Harry Vermeer vertrok met een Ford Fusion naar Oekraïne. © Sjaak van de Groep