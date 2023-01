Hassan stond op een dodenlijst en werd wekenlang gevolgd, maar wist door toeval te ontkomen

Schietpar­tij bij winkelcen­trum in Zwijn­drecht: ‘We hoorden gegil en daarna nog twee schoten’

Twee vrouwen zijn zaterdagmiddag op klaarlichte dag neergeschoten bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Het gaat om een moeder en dochter. Eén van de twee vrouwen, de moeder, is ter plaatse overleden. De dochter is zwaargewond met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog niet opgepakt.

22 januari