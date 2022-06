Havenmedewerkers checken vrachtwagen na gestotter van chauffeur en vinden 34 vluchtelingen

Met Stelling Komende dagen tropisch warm en hoge zonkracht

De komende dagen wordt het flink warm in Nederland. Volgens Weeronline stijgen de temperaturen vrijdag al tot ruim 30 graden en zaterdag kan het zelfs 34 of 35 graden worden. Mogelijk wordt het warmer dan 30 graden in De Bilt, waarmee sprake zou zijn van de eerste officiële tropische dag van het jaar.

10:45