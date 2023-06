Havermelk vs. koffiemelk: kunnen Amsterdammer en zuivelboer elkaar vinden in discussie over dierenleed?

AD PlayIn de AD Play-serie Shula door stad en land onderzoekt programmamaker Shula Tas de ‘culturele kloof’. Ze reist door het land om te proberen te begrijpen hoe het kan dat zij, vanuit haar Amsterdamse Randstedelijke bubbel, zo anders naar maatschappelijke kwesties kijkt dan haar medelanders. Kunnen we elkaar iets beter begrijpen? Of blijven we hopeloos verdeeld? In de eerste aflevering ontmoet ze melkveehouder Rudie Freriks uit het Overijsselse Luttenberg.

In de wijk waar ik woon in Amsterdam Oost, hangt een poster van Dier & Recht. Met daarop een boodschap die niet mis te verstaan is: ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’. Iedere dag loop ik daarlangs, met de hond aan de lijn, met een kind in de wagen of met mijn bakfiets aan de hand. Bakfiets: eerste vooroordeel. En ja, sinds een tijd drink ik mijn cappuccino met havermelk.

De zuivelindustrie staat ter discussie. Vanuit mijn Amsterdamse bubbel bezien is dat niet meer dan logisch. Niet alleen vanwege de grote belasting op natuur en klimaat, maar ook omdat er op het gebied van dierenwelzijn nog behoorlijk wat te wensen over is.

Goed, ook ík rijd langs de Hollandse weilanden met honderden koeien, en ook ik vind dat een gezellig beeld. Maar ik heb zelf nog nooit een koe gemolken, laat staan een koeienstal van binnen gezien.

En toch wringt er iets. We hebben in dit land nogal wat vooroordelen over elkaar. En in een gepolariseerd politiek landschap oordelen we steeds scherper, en lijkt ons inlevingsvermogen steeds minder groot te worden. Het lijkt wel alsof we het over álles oneens zijn, terwijl we tegelijkertijd samen voor een paar grote problemen staan. Hoe nu verder?

Wat is vooroordeel en wat is waarheid? Wat zou er gebeuren als ik vanuit oprechte nieuwsgierigheid met mensen in gesprek ga over gevoelige maatschappelijke thema’s, met de mensen die het zelf betreft? Wat blijft er dan over van mijn overtuigingen?

Daarom deed ik wat de meeste Amsterdammers niet graag doen: ik verliet de ring. Ik trok mijn hakken uit en laarzen aan om in gesprek te gaan. Allereerst met melkveehouder en – zo bleek al snel – geweldig mens Rudie Freriks. Wat volgde was een mooie dag vol goede gesprekken, en: deze eerste aflevering van Shula door stad en land.

Of ik sindsdien weer koemelk drink? Daarvoor moet je toch echt de aflevering kijken.

Shula door Stad en Land is een opiniërende serie van AD Play. In deze serie gaat programmamaker Shula Tas op pad door heel Nederland met de vraag of de kloof tussen stad en platteland nog wel te dichten is. Daarvoor stapt ze zelf uit haar stadse bubbel en laat ze de havermelk achter in Amsterdam. Kunnen zij en verschillende plattelanders dichter tot elkaar komen?

