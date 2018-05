Heb jij een bijzonder verhaal over stoppen met roken? Deel het met ons

Wereld Niet Roken DagMorgen is het Wereld Niet Roken Dag. Deze dag werd in 1987 in het leven geroepen door de World Health Organization (WHO) om meer aandacht te vragen voor de gevaren van roken. Wij zijn op zoek naar ex-rokers die hun bijzondere verhaal willen doen over hoe zij ooit succesvol gestopt zijn.