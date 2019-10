Heba (22) wil psychologische hulp bieden in Syrië: ‘De dood hing om ons heen’

Albert Heijn plaatste geen waarschu­wing op website voor mogelijk besmet vlees

6 oktober Albert Heijn heeft twee dagen lang geen waarschuwing over het mogelijk besmette vlees van fabrikant Offerman op de eigen website geplaatst. Dat had wel gemoeten, aldus een woordvoerster. Waarom het niet gemeld is, weet ze niet. Wel benadrukt ze dat de vleeswaren direct uit de schappen zijn gehaald en er in de winkel een waarschuwing is opgehangen. De mededeling is vandaag alsnog op de website gepubliceerd.