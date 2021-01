Heeft het virus vrij spel in de Biblebelt? ‘Als je tegen vaccineren bent, sta je hoger aangeschreven’

VIDEO Doordat Anne (68) corona kreeg, werd ‘per ongeluk’ ontdekt dat ze kanker had

15 januari Zelf noemt ze het 'een gelukkig ongeluk'. Doordat ze corona kreeg, werd een tumor ontdekt in Annes nieren. Meestal wordt een niertumor pas ontdekt als het te laat is, maar in haar geval zijn de artsen er op tijd bij. Dankzij corona.