Heeft staatssecretaris Visser met haar excuses iets goedgemaakt bij de Zeeuwen?

Barbara Visser zei sorry. Heel uitgebreid, tegen heel Zeeland. In het debat over het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen ging ze diep door het stof. Maar was het genoeg? Heeft ze met deze excuses iets goedgemaakt bij de Zeeuwen?



Ik weet het niet. Om ’s lands bekendste zanger te citeren: ze heeft ze keihard voorgelogen, besodemieterd en bedrogen. De provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen hadden al 40 miljoen euro in het hele plan gestoken. En elk nieuwsmedium heeft inmiddels bericht over de naturistencamping die verplaatst moest worden om ruimte te maken voor de mariniers. Die uiteindelijk niet kwamen.