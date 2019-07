‘Heel Nederland’ praat over het rijdende zwembad van Danny

Ligt mijn vader nog rustig op de zeebodem? Katja (77) vindt ruiming oorlogs­wrak 'respect­loos’

20:53 Katja Boonstra (77) uit Castricum leefde jarenlang toe naar de dag dat de getorpedeerde onderzeeboot van haar vader Willem Blom werd gevonden bij Borneo. In 2011 was het zover, maar nu het ene na het andere oorlogswrak in dit gebied illegaal wordt geruimd, slaat de onzekerheid toe. Is het zeemansgraf van haar vader nog wel ongeschonden?