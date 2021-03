Heel Nederland vóór begin juli een vaccin: check hier wanneer jíj aan de beurt bent

Neergesto­ken agent bij bijna fatale steekpar­tij in Groningen buiten levensge­vaar

14:54 De agent die woensdagavond in Groningen meerdere keren in zijn hoofd en hals is gestoken, is buiten levensgevaar. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Het onderzoek naar de twee vermoedelijke daders is nog steeds volop gaande.