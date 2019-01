Heinekenontvoerder plande overval op geldwagen

Met een rollator schuifelt Frans Meijer (65) de rechtszaal binnen. De Heinekenontvoerder verblijft in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen nadat een agent hem in zijn been heeft geschoten. Zijn stem klinkt zwak. ,,Ze behandelen me goed. Maar het is zwaar. Ik heb veel pijn.”

Links van hem zitten Rudolf D., zijn 26-jarige zoon uit Paraguay, en Laurens (35), de zoon van zijn oude gabber Jan Boellaard. Volgens het Openbaar Ministerie waren Meijer en de twee zonen op 2 oktober vorig jaar van plan een overval te plegen. ,,Op die plek stond een geldwagen. Een dag eerder was de heer Meijer op dezelfde plek te zien met een steekkar.”

Volgens het Openbaar Ministerie was de overval goed voorbereid. Bij de Amsterdamse Wittenkade stonden een Mercedesbus en een gestolen Kawasaki-motor klaar om weg te komen. Frans Meijer en zijn zoon hadden een jammer bij zich, een apparaatje om politiecommunicatie te storen. Ze droegen kogelwerende vesten en plaksnorren om onherkenbaar te zijn. En Meijer had een revolver bij zich om zo nodig van zich af te schieten.

Omdat de twee zich verdacht gedroegen, belde een buurtbewoner de politie. Een motoragent zag dat Meijer gewapend was. Toen Meijer zijn pistool trok, schoot de agent hem neer.

Spectaculaire overvallen

Frans Meijer, die na de Heinekenontvoering naar Paraguay vluchtte en een nieuw gezin stichtte, heeft altijd contact gehouden met Jan Boellaard. Hun gezinnen zijn bevriend op Facebook en schrijven berichten onder elkaars foto’s. Af en toe is Meijer in Nederland te vinden.

Met de vermoedelijke overvalpoging in Amsterdam is Meijer weer terug aan het begin van zijn carrière. Vóór de Heinekenontvoering, tussen 1996 en 1982, pleegde een groep criminelen de meest spectaculaire overvallen op banken en geldtransporten in de hoofdstad. Pas later werd het de politie duidelijk dat het om de Heinekenontvoerders ging.

Zo werd een geruchtmakende overval in 1976 op het Girokantoor aan het Singel later aan hen toegeschreven. Drie met stenguns gewapende mannen stapten die ochtend in april uit een Mercedes en renden het bankgebouw binnen. In het bankgebouw losten ze een paar schoten. Een bankmedewerkster raakte gewond toen ze van één hoog door een raam naar buiten sprong.

Met zo’n 600.000 gulden aan bankbiljetten verlieten de drie het pand. De politie wachtte de overvallers op, maar die hadden nog een verrassing in petto. Ze sprongen in een speedboat en raceten door de grachten weg. Bij het Noordzeekanaal stapten ze over in een Volvo en verdwenen in Noord Holland.

Vuurgevecht

Met dergelijke goed uitgedachte overvallen sloegen ze in zes jaar tijd nog zo’n zeven keer toe. In totaal moeten ze miljoenen guldens hebben buitgemaakt. De groep was altijd zwaarbewapend en aarzelde niet om geweld te gebruiken. Dat laatste ervoer marechaussee Paul van Hove, die in 1977 gewond raakte bij een vuurgevecht.

In de vroege ochtend wilde de marechaussee een Opel Rekord aanhouden, toen de drie inzittenden met een automatisch geweer op hem schoten. Van Hove en een agent achtervolgden de Opel, maar reden bij de Czaar Peterstraat in een hinderlaag. De mannen schoten meer dan 140 keer op ze.

Van achter een stalen biels schoot Van Hove terug. Toen de mannen weer vluchtten, wilde hij ze volgen, maar zijn banden bleken lek. Na uitvoerig onderzoek weet hij zeker dat de drie mannen in de Opel Rekord Frans Meijer, Cor van Hout en Jan Boellaard waren. ,,In de auto is bloed van Boellaard gevonden en op de wapens die ze gebruikten stonden hun vingerafdrukken.”

Quote Wat was er veel ellende voorkomen als ze toen al gegrepen waren Marechaussee Paul van Hove

Tot op de dag van vandaag ziet hij de film van de beschieting voorbijkomen, zegt Van Hove telefonisch. ,,Zeker nu Willem Holleeder zo vaak in het nieuws is. Ik kan nog steeds boos worden dat ze nooit veroordeeld zijn voor de schietpartij op mij en mijn collega. Omdat er toen gebrek aan bewijs was volgens de rechter. Dan schiet mijn adrenaline weer omhoog. Want wat was er veel ellende voorkomen als ze toen al gegrepen waren.”

Dat Meijer na al die jaren is opgepakt vanwege een nieuwe overval, verbaast Van Hove niet. ,,Meijer heeft altijd beweerd dat hij zijn leven zou beteren. Nou, eens een dief altijd een dief. Dat geldt niet voor iedereen, maar voor hen wel. Het lijkt erop dat hij het vak wilde leren aan zijn zoon.”