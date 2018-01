Held uit de Tweede Wereldoorlog overleden

Storm blaast gevel van huis Max dag na ontvangen sleutels

16:56 ,,Zo huur je een huis en even later ligt de gevel op de grond”, treurt Max Landman. Samen met zijn vriendin kreeg hij gisteren de sleutel van zijn nieuwe huurwoning aan de Saturnus in Berkel en Rodenrijs. Een dag later kwam hij voor een onaangename verrassing te staan.