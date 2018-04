'Helden' in het zonnetje gezet voor ingrijpen beroving van 83-jarige

Op 27 maart rond 16.55 uur kreeg de politie een melding binnen van een beroving in Rosmalen. Dat was op De Driesprong. Een 83-jarige man wilde 2 euro geven aan een krantenverkoper. Die griste snel briefgeld uit de portemonnee van de man en ging er vandoor. Het slachtoffer zette nog even een achtervolging in, maar kon de jongen niet bijbenen. Daarop riep hij: 'Houd de dief! Geef mijn geld terug!'.



Twee omstanders hoorden het slachtoffer schreeuwen en zetten zelf meteen de achtervolging in. Op de parkeerplaats van De Driesprong wisten zij de dief bij te halen en staande te houden. Later is de man aangehouden door de politie.



,,Gelukkig bleef de 83 jarige man ongedeerd en dankzij deze twee helden kreeg hij zijn 200 euro terug'', valt te lezen op de facebookpagina van de politie Den Bosch. De helden kregen een kleinigheidje van de politie voor hun ingrijpen.