Heldhaftige agenten halen verwarde man van snelweg: ‘Ik dacht: ik kan hem nog pakken’

persoonlijk verhaal Homoseksue­le Patrick trouwde tóch met Mandy en ‘hoopte dat God hem kon genezen’

Hij werd misbruikt in zijn jeugd. En zijn homoseksualiteit hield hij decennialang verborgen voor zijn streng religieuze omgeving. Toch wist hij van wat lastig was iets krachtigs te maken: Patrick Hoogendoorn (59) is therapeut, helpt mensen bij het verwerken van trauma’s en geeft ook relatietherapie. Dit is een verhaal over veerkracht.

21 augustus