Hele nacht dichte mist in het noorden; code rood inmiddels opgeheven

Code rood

Ook op andere plekken, vooral in het noorden van het land ging het mis. Het KNMI gaf op zeker moment zelfs code rood af. Kort na de jaarwisseling was het zicht plaatselijk minder dan 10 meter. Daar was kort na 20.00 uur al sprake van dichte tot zeer dichte mist, waarbij het zicht terugliep tot hooguit 50 meter. In het zuiden was de mist wat minder dicht en bleef het zicht over het algemeen een stuk beter. Rond 04.00 uur werd code rood weer opgeheven en werd het zicht ook in het noorden weer beter.