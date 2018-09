Heleen Lubbers is 'de dochter van': Ik was bescheiden, nu ben ik trots

Directeu­ren ontruimen 'hun' basisscho­len uit protest

9:45 Basisschooldirecteuren ontruimen op woensdag 12 september om 9 uur scholen in het hele land. Het is het begin van eigen acties van schoolleiders voor betere lonen, minder werkdruk, erkenning en een hogere waardering. ,,Schooldirecteuren zijn al lang geen leraar plus meer.''