Helemaal nuchter blijven voor operatie onnodig

Het ziekenhuis deed afgelopen jaren onderzoek naar het aanpassen van de richtlijn en blijft bij de nieuwe werkwijze. Naar eigen zeggen is het UMC in de Domstad het eerste ziekenhuis dat patiënten toestaat tot vlak voor de operatie te blijven drinken.

Volgens de geldende richtlijnen moeten mensen twee uur voor een operatie stoppen met drinken, legt anesthesioloog van het UMC Utrecht, Marije Marsman, uit. Maaginhoud kan tijdens de narcose in de longen terechtkomen. Eerder werden die regels voor kinderen al aangepast.

In 2019 wijzigde het UMC Utrecht de werkwijze. Ook volwassenen mochten vanaf dat moment drinken tot aan een operatie. Het ziekenhuis verzamelde in de jaren daarna gegevens van zo’n 16.000 patiënten. Het blijkt, zoals de artsen al dachten, even veilig, aangezien vloeistoffen vrij snel weer weg zijn uit de maag. En patiënten voelen zich beter na een operatie.