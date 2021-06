Helft gecontroleerde watersporters in de fout tijdens eerste grote controle van het jaar

Onderzoek naar nut tweede prik na eerste Jans­sen-vac­cin

21 juni Vier academische ziekenhuizen gaan onderzoeken of het nuttig is om mensen die zijn gevaccineerd met het coronavaccin van Janssen toch een tweede prik te geven. In principe volstaat bij dit vaccin één prik, zeker om ernstige ziekte door het virus te voorkomen. ,,Door de toenemende circulatie van bepaalde varianten van het coronavirus is het mogelijk dat een aanvullende vaccinatie na één shot Janssen noodzakelijk is”, meldt het Erasmus MC.