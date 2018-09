Helft leerlingen vermijdt vieze school-wc

De sectororganisatie PO-Raad noemt de hygiëne op scholen een punt van zorg dat al jarenlang speelt. ,,Het is van belang dat het op orde is, maar feit is dat het gemiddelde schoolgebouw in Nederland 40 jaar oud is. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor renovatie en vervangende nieuwbouw. Een toilet van 30 jaar oud krijg je echt niet meer goed schoon, dat moet gewoon vervangen worden. En dat gebeurt dus niet of te weinig”, aldus een woordvoerder.



De scholen moeten zelf opdraaien voor de bekostiging van de interieur, leermiddelen en ook de schoonmaak, maar dat is onwerkbaar, stelt de organisatie. ,,Deze manier van bekostigen stamt nog uit de tijd dat er nog met krijtjes gewerkt werd en is dus zeer verouderd. Jaarlijks komen scholen ruim 300 miljoen tekort op dit budget er moeten dus keuzes gemaakt worden.”