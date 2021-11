Helft studenten ervaart psychische klachten, tot een doodswens aan toe

Per saldo zijn studenten relatief niet erg tevreden over hun leven en hebben weinig veerkracht. Zo geeft een kwart (26 procent) van de studenten zelfs aan in de afgelopen vier weken af en toe of vaker de wens te hebben gehad dood te willen zijn, of te willen gaan slapen en nooit meer wakker te worden (levensmoeheid).



Deze gemoedstoestand hangt volgens de onderzoekers samen met het risico op het krijgen van psychische klachten. Een grote groep studenten geeft aan gevoelens van eenzaamheid (80 procent) of prestatiedruk (76 procent) te hebben ervaren. Studenten die veel sociale steun voelen, ondervinden minder klachten.



Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is geschrokken van de uitkomsten. Voorzitter Lisanne de Roos: ,,Het is schrikbarend om te zien dat zoveel studenten moeite hebben om hun hoofd boven water te houden en dat één op de vier studenten zelfs heeft aangegeven af en toe of vaker de wens te hebben gehad dood te zijn. Na vandaag kan niemand meer zeggen dat mentale problemen slechts bij enkele studenten voorkomen. Studenten verdrinken in mentale problemen.” De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) benadrukt dat onderwijsinstellingen en de landelijke politiek meer moeten doen voor het mentale welzijn van studenten.



De Vereniging van Universiteiten (VSNU) meldt: ,,De coronaperiode is voor veel studenten erg zwaar doordat sociaal contact is weggevallen en veel onderwijs online moest plaatsvinden. Daarom hebben we de afgelopen periode ook zo gehamerd op het belang van fysiek onderwijs. Universiteiten hebben extra studentenpsychologen aangenomen en meer preventieve maatregelen genomen. De komende tijd zetten we nog meer in op een goede informatievoorziening in samenwerking met studenten. Sommige studenten hebben professionele hulp nodig. Daarom werken de universiteiten met de GGZ en gemeenten samen.”