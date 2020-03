Helikopter cirkelt boven dorp na raadselachtige verdwijning Sten (20): ‘Iedereen hier kent hem’

200 mensen zoekenPolitie en inwoners van Vollenhove (Overijssel) zijn een grote zoekactie begonnen naar de spoorloos verdwenen Sten Lok (20). Hij ging zaterdagnacht rond 04.00 uur weg bij café De Doppe in Vollenhove en kwam niet meer thuis. Boven het dorp circuleert vanmiddag een politiehelikopter. ,,De familie houdt al rekening met het ergste scenario. Er is nog geen teken van leven waargenomen”, vertelt een bekende van Sten, die als woordvoerder van de zoekactie optreedt.

Toen familie erachter kwam dat Sten niet in zijn bed lag, is onmiddellijk de hulp van de politie ingeschakeld. ‘Er zijn zorgen omdat er vanaf 04.00 uur niks meer van hem is vernomen’, laat een politiewoordvoerder weten. Aan het begin van de middag werd er een bericht gestuurd via Burgernet om de auto van Lok te zoeken.

In het Burgernet-bericht zegt de politie een zwarte Caddy met imperiaal en buizen aan de voorzijde te zoeken. Het kenteken begint met VK49. Het is de auto waarmee Lok ’s nacht bij het café vertrok. Ondanks meerdere telefoontjes heeft de politie zijn auto nog niet gevonden.

Zoektocht met groep

Familie, vrienden en andere inwoners van Vollenhove en het nabijgelegen Sint Jansklooster maken zich ernstig zorgen. ,,We hebben gisteren met tweehonderd mensen tot 23.00 uur ‘s avonds gezocht. Kriskras met de auto door Vollenhove en omstreken gereden. Niets gevonden. Er is geen enkel spoor dat naar Sten leidt. We staan voor een raadsel en zijn heel bang dat er iets ergs met hem is gebeurd”, vertelt de woordvoerder deze ochtend.

Om de jongeman zo snel mogelijk te vinden is het Coördinatie Platform Vermissing ingeschakeld. Dit platform coördineert de zoektocht. ,,Ze hebben een gebied rondom Vollenhove ingedeeld. Iedereen krijgt een gebied waar diegene kan zoeken. Het is niets voor hem om niet thuis te komen”, vertelde een andere betrokkene, die niet met haar naam genoemd wil worden, gisteravond.

Tekst gaat verder onder dit Facebook-bericht

Overleg

De groep bekenden van Lok heeft gisteren urenlang gezocht. Via een WhatsApp-groep houden ze elkaar op de hoogte. In de loop van deze ochtend komt een delegatie van het zoekteam en de politie bij elkaar voor overleg. Dan worden er eventuele vervolgstappen genomen. In Genemuiden zou de telefoon van Sten signaal hebben gegeven, maar die tip die op Facebook rondwaart is nog niet bevestigd, vertelt de woordvoerder. ,,Er is daar voor de zekerheid wel gezocht. Er is overal al gezocht...”

Sten is goed bekend in het dorp. ,,Iedereen kent hem”, aldus de woordvoerder. ,,Het is een hele leuke, positieve en hardwerkende jongen die altijd voor anderen klaarstaat. We hopen dat hij snel gevonden wordt.”

Diverse eenheden

Een politiewoordvoerder meldt dat de politie met diverse eenheden zoekt. Daarbij is ook het protocol urgente vermissing ingezet. Hierbij worden alle opties bekeken, zoals mogelijk gebruikmaken van een helikopter of boot. Waarschijnlijk komt daar in de loop van de middag duidelijkheid over. Er wordt maandagmiddag onder andere gezocht tussen het buurtschap Blauwe Hand en Zwartsluis. Niemand van de aanwezigen daar wil wat zeggen.

De politie beraadt zich nog op welke acties ze moeten ondernemen. ,,We nemen deze vermissing in elk geval uiterst serieus en zoeken al actief mee”, meldt een woordvoerder van de politie.