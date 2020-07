Helikopter Defensie stort neer na patrouille Aruba: twee doden, zwarte doos geborgen

‘Heftige schok’

Een reddingshelikopter van de kustwacht en een duikteam van het ministerie van Defensie vlogen vanaf het eiland Curaçao naar de plek des onheils. Zij probeerden met name de zwarte doos van het gecrashte toestel veilig te stellen. De operatie werd bemoeilijkt door harde wind, sterke stromingen en grote golven, zei Bauer. Inmiddels is de zwarte doos gevonden. De technische informatie over de vlucht die hierin is vastgelegd kan mogelijk meer duidelijkheid scheppen wat er precies is gebeurd.



Hij sprak van een ‘heftige schok, voor iedereen’. De families van de betrokken militairen zijn inmiddels in kennis gesteld. Tot dat moment was er enkele uren geen communicatie mogelijk vanaf het stationsschip de Zr. Ms. Groningen. Er werd na het ongeval een zogenaamde ‘black hole’ ingesteld, waardoor de bemanning niet vrij met de buitenwereld mocht communiceren.



,,Om te voorkomen dat ouders, partners en collega’s in Nederland via anderen overvallen worden door dit soort afschuwelijk nieuws”, aldus Bauer. Op defensie.nl is een condoleanceregister voor de omgekomen militairen geopend.