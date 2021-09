Helikopter Defensie vliegt onder hoogspanningskabels door met werklui in mast: ‘Levensgevaarlijk’

Elektrici­teits­mas­ten door ‘mi­ni-tornado’ omver gegaan: ‘Die waaien echt niet zomaar om’

19 juni Vier elektriciteitsmasten in Oosterwolde zijn gisteren tegen de vlakte gegaan. Beheerder van het hoogspanningsnetwerk TenneT zegt dat dit een gevolg is van ‘een unieke samenloop van omstandigheden’, en dat masten in Nederland echt niet zomaar omwaaien. ,,Er is een soort mini-orkaan geweest waardoor deze vier masten zijn omgewaaid. Dat gebeurt écht zelden.