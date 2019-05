Help, mijn klant heeft dementie!

Ilse Hendriks (43) krijgt nog steeds kippenvel bij het filmpje. Haar vader Jan (83) staat met zijn handen gevouwen in een bomvolle kerk, en zingt uit volle borst het Ave Maria, als eerbetoon aan zijn overleden vrouw Annie (77). Wie hem niet kent, zou niet weten dat daar een man met Alzheimer staat. Maar Jan zingt het lied, zonder hapering, in één ruk uit.



,,De uitvaart was verdrietig en verwarrend voor hem’’, vertelt Hendriks. ,,Toen hij de kerk binnenkwam, wist hij niet wat er aan de hand was. Hij lachte op verkeerde momenten en toen de pastoor aankondigde dat hij zou gaan zingen, zei hij: ‘wát ga ik doen?’’’



Maar als de gitarist de eerste twee noten inzet, ziet Hendriks de lege blik in de ogen van haar vader veranderen. Hij gaat rechtop staan en begint te zingen. ,,Zo mooi, zo vol. Toen hij na afloop een staande ovatie kreeg, begon hij te huilen en zei: Annie, deze is voor jou…’’