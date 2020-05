Helpt supplement van de drogist tegen corona? ‘Ik wil geen valse hoop wekken’

Van der Voort deed zijn uitspraken vrijdagavond in Jinek, waar de hij de nieuwste bevindingen van zijn onderzoek deelde.

Verhoogde hoeveelheid leptine

De Groningse intensivist ontdekte eerder al dat bijna alle coronapatiënten op de ic overgewicht hebben. Overgewicht veroorzaakt een verhoogde hoeveelheid van het hormoon leptine (dat aangemaakt wordt door buikvet) in het bloed. Op basis van het onderzoek is gebleken dat embolieën bij coronapatiënten (die leiden tot benauwdheid) waarschijnlijk worden veroorzaakt door verhoogde hoeveelheid van het hormoon leptine in het bloed.

Het meest veelbelovende middel om de verhoogde hoeveelheid leptine tegen te gaan lijkt volgens Van der Voort het voedingssupplement resveratrol Dit is te koop bij de drogisterij. ,,Het is denk ik een veelbelovend middel’’, zegt Van der Voort. ,,Ik heb goede hoop dat als je vanaf het begin dat je ziek wordt dit spul neemt, je het ziektebeeld wat kunt dempen waardoor het niet zo ernstig verloopt dat je naar de ic moet.’’

Kritiek

Diverse deskundigen vinden de uitlatingen van Van der Voort veel te voorbarig. Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie van Wageningen Universiteit, roept wetenschappers naar aanleiding van het bericht op om ‘kritisch en voorzichtig’ te blijven, aangezien het effect van het middel nog lang niet is bewezen.

,,Mensen met veel vetweefsel hebben vaak hoge leptine concentraties in hun bloed. Leptine heeft veel functies, of het iets met corona doet of de symptomen is volgens mij nog niet goed uitgezocht. Dikkere mensen zijn wel meer ziek, maar komt dit wel door leptine?”

Nog veel verder, zegt Witkamp, gaat de bewering dat juist het middeltje resveratrol zou helpen om leptine omlaag te brengen. ,,Resveratrol kennen we al jaren. Destijds was het een sensatie, omdat men dacht dat de gunstige gezondheidseffecten van rode wijn erdoor veroorzaakt werden. Tot bleek dat je daarvoor 100 liter per dag zou moeten drinken. Ik zie inmiddels dat resveratrol overal is uitverkocht. Dus het werkt in ieder geval gunstig voor Kruidvat, Etos en andere drogisten. Of het wat doet bij corona of dat het het zoveelste middeltje is waar weer de hoop op wordt gevestigd, is nog helemaal niet duidelijk. Natuurlijk zou het nog kunnen ook, maar waar ik vooral voor wil waarschuwen is dat we de normale kritische houding in de wetenschap blijven hanteren, ons hoofd koel houden en niet achter elke hype aanlopen.”

Geen valse hoop

In een reactie zegt Van der Voort dat ook hij nog helemaal niet zeker is van de werking van resveratrol. ,,Dat heb ik er gisteren in de uitzending van Jinek ook duidelijk bij verteld. Ik wil ook helemaal geen valse hoop wekken. Dat doe je als je verwachtingen schept over iets waarvan je al weet dat het niet werkt. Dit middel kan misschien wat doen. En dan is het goed om het publiek bij te praten over de stand van zaken van je onderzoek.”

Van der Voort is het dan ook eens met wetenschappers die vinden dat er meer onderzoek moet worden gedaan. ,,Als medische wetenschap zijn wij doorgaans vrij terughoudend, we volgen onderzoekstrajecten die meerdere jaren beslaan. Maar die tijd is er nu niet. Daarom is deze openheid ook meer een oproep aan andere wetenschappers: help mee, denk mee!”

Er is nog een reden waarom Van der Voort bij zijn uitspraken over resveratrol de wetenschappelijke mores een beetje losliet. ,,Als je kijkt naar de risico’s van het middel ten opzichte van de voordelen die het zóu kunnen bieden, dan zie je dat de risico’s van gebruik erg laag zijn. En de kosten trouwens ook. Als het over dure medicijnen zou gaan, zou ik voorzichtiger zijn geweest. Mensen zouden het kunnen gebruiken op het moment dat ze klachten krijgen.”

Veel medicijnen

Er zijn de laatste maanden al veel medicijnen geopperd waarvan geclaimd, of gehoopt, wordt dat ze coronapatiënten kunnen helpen. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar de malariamiddelen chloroquine en hydroxychloroquine. Daarvan is de werking nog niet bewezen, er zijn zelfs studies die uitwijzen dat behandeling met het medicijn een negatief effect heeft.

Gisteren gaf de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) toestemming om het ebolamiddel remdesivir op de markt toe te laten. Dat middel is volgens de Amerikaanse farmaceut Gilead, dat de exclusieve rechten in handen heeft, effectief als het vroeg aan coronapatiënten wordt toegediend.