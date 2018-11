Hema worstelde en kwam (met dank aan Harry Mens) weer boven

Wie het boek leest, kan maar één conclusie trekken, Lion Capital was alleen geïnteresseerd in een zo hoog mogelijk rendement en had helemaal niks had met het oerdegelijke Hema-merk. Sterker, onder het juk van de Britten ging het alleen maar slechter met de verkoop van rookworsten, tompoucen en ondergoed. Volgens auteur Vermeulen is het personeel murw gebeukt na jaren waarin zelfs een doorbetaalde pauze moest worden bevochten. Het bedrijf is nauwelijks gegroeid en klanten klagen over te dure artikelen van matige kwaliteit. Redder in nood lijkt ondernemer Marcel Boekhoorn. Nota bene Harry Mens zette hem op het spoor de Hema te kopen.