Henk Angenent twijfelde of hij de Elfstedentocht van '97 wel wílde winnen

In de podcast, die vanaf vandaag te beluisteren is, verhaalt de schaatser uitgebreid over de tocht. Over de slappe schoenen van zijn schaatsen, die door halve veters en landbouwtape bijeen werden gehouden, maar zo lekker zaten dat hij ze nog jaren zou dragen. Over het moment dat hij in de duisternis op het Slotermeer verdwaalde. En over zijn medelijden met de 16000 toerrijders, die uren na hem over uitgetrapt ijs moesten rijden, de laatste uren met harde tegenwind in het pikkedonker van de Hel van het Friese Noorden.