Henk is één van de weinige kalkoenen die niet in de oven is beland

OM: Dmitri (55) regelde vanuit Gelders dorpje microchips en drones in opdracht van Rusland

Met vervalste facturen en een dekmantelbedrijf in kantoorartikelen zou een Rus uit Gelderland voor twee miljoen euro aan microchips en andere technologie naar Rusland hebben proberen te smokkelen. Het Openbaar Ministerie vreest dat de technologie uiteindelijk terecht is gekomen in de Russische wapenindustrie.

15 december