Henk Krol stopt al weer met zijn bed & breakfast in Best: ‘Kwaliteit is gezakt’

Volgens hem was de ‘torenhoge huurprijs’ niet op te brengen in combinatie met het inhuren van personeel, en nam de verhuurder daarom per 1 september de exploitatie over. ,,Al snel bleek dat dat ten koste ging van de service en de kwaliteit die we gewend waren onze gasten aan te bieden”, schrijft hij. ,,Daarom is de samenwerking per 1 november beëindigd.”