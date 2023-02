Hercules haalt 52 gewonden uit rampgebied Turkije

De Nederlandse luchtmacht heeft met een Hercules transporttoestel inmiddels 52 gewonde slachtoffers en hun families uit het rampgebied in Turkije gehaald. Ze zijn afgelopen dagen overgebracht naar ziekenhuizen in veiliger gebied waar ze kunnen herstellen.

De Nederlanders verblijven sinds 10 februari in het land en hebben hun uitvalsbasis in Antalya op een militair deel van de luchthaven. Daar hebben ze een eigen hangar en platform. Een hotel in de buurt dient als commandopost van waaruit de operaties worden aangestuurd.

Normaal gesproken vervoert de Hercules zwaar militair materieel of soldaten, maar nu is de enorme ‘buik’ van het toestel een ziekenboeg en kunnen ze tot 30 patiënten per keer meenemen plus hun families. Helemaal vol is het toestel echter niet geweest. ,,De Turken bepalen het tempo van wie er vervoerd kunnen worden”, zegt commandant Maurice Schonk van het detachement.

De vliegers hebben nu vooral vanuit de Turkse stad Adana gewonden opgehaald die allemaal eerder onder het puin zijn gered. Ook zijn ze in het zwaar getroffen Adiyaman geweest. Vooral in die laatste stad, zijn de vluchten indrukwekkend, zeker ‘s avonds. ,,Dan zie je zwarte vlekken in de stad en weet je dat daar alles is vernietigd.”

In totaal kunnen er 30 gewonden en hun families per vlucht worden meegenomen.

Aan boord komen oudere mensen, maar ook heel jonge kinderen ,,Voor hen hebben we knuffels mee om hen gerust te stellen. Dat werkt heel goed, weten we sinds we in Kaboel Afghaanse tolken moesten ophalen”, zegt Schonk.

Bedden vrijmaken

Het doel van de vluchten is om bedden in de lokale ziekenhuizen dicht bij het rampgebied zo snel mogelijk weer vrij te maken. Er verblijven nog veel gewonden in het rampgebied die nog niet geholpen zijn, bijvoorbeeld omdat ze bij een reddingsactie van dierbaren wilden blijven.

Vooral in Hatay, waar ook het Nederlandse reddingsteam van Usar verbleef, wachten nog honderden mensen op hulp. De lokale luchthaven wordt nu zo snel mogelijk gerepareerd. Als de situatie veilig is, zouden de Nederlanders ook daar willen helpen. ,,Maar alleen als de veiligheid onder controle is. We willen niet eenzelfde situatie als in Kaboel, waar mensen massaal de start- en landingsbanen op renden omdat ze op een vlucht mee wilden.”

