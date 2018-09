Kledingketen in Twente schrapt foto model na vergelijking met Jos B.

De klager krijgt op Twitter niet veel bijval. Hij kaartte de 'gelijkenis' in een tweet aan bij de kledingketen. Dat deed hij na ontvangst van een flyer over de najaarsbrochure, zegt marketingmanager Lars Woordes.

Verwarring voorkomen

,,Het model leek volgens hem op Jos B. op de bewuste foto. Wij delen zijn mening niet, want dat is iemands perceptie. Het is nooit onze bedoeling geweest om in onze reclame de aandacht op Jos B. te vestigen. Wij vinden het maken van de gelijkenis echter heel vervelend voor ons model en besloten de bewuste foto, waar nog mogelijk, niet meer te gebruiken in nieuwe reclame-uitingen. Dit om verwarring te voorkomen."