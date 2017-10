Herfststorm zorgt voor schade en ontregelt vliegverkeer

Op Ameland en in Lauwersoog worden momenteel windsnelheden van 110 kilometer per uur gemeten. Volgens Weerplaza zal de wind in Groningen en Drenthe ook snel toenemen.



De brandweer in Groningen meldt op Twitter dat ze op verschillende plaatsen in de provincie bezig zijn om omgewaaide bomen te verwijderen. In Overijssel raakte bij een hippisch evenement CSI Salland meerdere tenten beschadigd door de harde wind.



Aan het einde van de ochtend neemt de wind langs de westkust alweer af. Halverwege de middag wordt het ook in Groningen en Drenthe rustiger.