Herkansing voor aspirant-agenten die zakten voor fitheidstest

Over de liefde: ‘De Nederland­se vrouw geeft haar lichaam te snel weg’

4 oktober In de gloednieuwe podcast Over de liefde van het AD gaat columnist Debby Gerritsen op zoek naar de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestje relatie nog wel van deze tijd? En: wat moeten we doen om liefde te vinden? Atria-directeur Kaouthar Darmoni, te gast in aflevering één, tipt: ‘Op de eerste drie dates liever geen seks’.