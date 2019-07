Hersenbloeding verwoest Tjallings leven: collega’s halen 60.000 euro op voor droomhuis

Een crowdfunding om het droomhuis af te maken dat Tjalling zou gaan bouwen, en, met een blik op de toekomst, de woning eventueel aan te passen aan Tjallings toestand. Allereerst moet de woning leefbaar gemaakt worden, want nu is hij volledig gestript. Emiel: ,,Verder moet de woning mogelijk rolstoeltoegankelijk gemaakt worden, en is er een uitbouw voor de slaapkamer op de begane grond en mogelijk een aangepaste keuken en badkamer nodig. We weten nu nog niet wat hij nodig zal hebben, maar dit gezin, met de kleine op komst, kan dit geld goed gebruiken.



Het succes is overweldigend. Afgelopen zaterdagavond zetten Sonja en Emiel het plan online, en binnen 15 uur hadden ze het doel van 20.000 euro al gehaald. Emiel: ,,We weten niet wat ons overkomt, het is niet te bevatten. De donaties en lieve reacties stromen van alle kanten binnen. We deelden het bijvoorbeeld met alle gasten die op onze bruiloft waren. Iedereen kon zich die jongen met die gitaar herinneren. En zij gingen het ook weer delen. Toen ging het heel snel. We krijgen zo veel reacties van onbekenden, die steun geven aan Tjalling en Kelly. Mensen die het niet breed hebben, maar toch vijf euro geven. Hartverwarmend.’’ Sonja: ,,Door ons werk twijfel je wel eens aan de goedheid van de mens, maar nu denk ik: wauw, er zijn echt veel goede mensen.’’



En behalve geld krijgen ze van alle kanten hulp aangeboden. Iemand met een bedrijf in vloeren leggen bood bijvoorbeeld aan om een dagje te komen helpen met de vloer. ,,Het is echt veel meer dan we ooit durfden te dromen. We hebben afgelopen nachten niet geslapen.’’ Ook op het politiebureau leven ze mee. Op het bureau worden al roosters gemaakt voor wie er wanneer gaat helpen klussen in het huis van Tjalling en Kelly.



Er komt zo veel binnen dat ze het streefbedrag inmiddels naar boven aanpassen. Maandagavond, twee dagen na de lancering, hebben ze ook dat gehaald. Inmiddels is het doel om 75.000 euro op te halen. Sonja: ,,Het was ons te doen om een steuntje in de rug. Een bedrag om het gezin straks vooruit te helpen. We wisten niet wat we konden verwachten. Maar het succes is zo groot, dat we straks misschien de hele verbouwing en alles eromheen kunnen betalen. We zijn iedereen die een steentje bij heeft gedragen echt zo ontzettend dankbaar. Ik hoop dat we straks één zorg weg kunnen nemen, en dat is die over de financiën. Helaas kunnen we Tjalling niet gezond maken met dit geld. En dat is en blijft natuurlijk de grootste zorg voor iedereen.’’