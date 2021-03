Herstel-NL geeft strijd tegen lockdown niet op, ondanks turbulente start

Is de geloofwaardigheid van Herstel-NL niet onherstelbaar beschadigd nu deze prominenten zijn vertrokken? Fransman vindt van niet. ,,Dat vertrek was niet leuk, en natuurlijk heeft het ons beschadigd, maar we hebben ook weer nieuwe aanwas gekregen.” Volgens Fransman bestaat het platform nu uit zo’n 50 mensen. ,,Maar de les die we hebben geleerd is dat we niet meer de aandacht moeten vestigen op boegbeelden.”



Rest de vraag of deze nieuwe campagne nog wel zin heeft, nu minister Hugo de Jonge vorige week beloofde dat elke Nederlander voor 1 juli een coronaprik in zijn arm heeft. Daarmee zou de pandemie onder controle moeten zijn. Toch weerhoudt dat Herstel-NL niet om weer de barricades op te gaan. Fransman: ,,We zijn er bijna zegt de minister maar juli is het pas over vier maanden. Elke week dat dit langer duurt leidt het tot meer gezondheidsschade. Ons plan kan in paar weken gerealiseerd worden. Daar komt bij dat we niet weten of het daadwerkelijk gaat lukken met die vaccinaties. Misschien duiken er weer nieuwe varianten van het virus op. We moet blijven kijken naar oplossingen die houdbaar zijn ook op de lange termijn.”