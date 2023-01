Hertjes mogen niet meer op de kinderboerderij, maar kameel wel: ‘Wel een beetje bizar’

schietpartij Zwijndrecht Derde vluchtauto gevonden van verdachte ‘Lucky’, politie deelt recente foto

De politie heeft de derde vluchtauto van de verdachte van de schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht gevonden in Hoek van Holland. Vermeende schutter Minh Nghia Vuong (49), op wie een klopjacht gaande is, zou op klaarlichte dag zijn ex (38) en voormalig schoonmoeder (66) neergeschoten hebben. Die laatste overleed, zijn ex raakte zwaargewond.

18:37