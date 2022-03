Het begon met een ‘ontvoering’: hoe de recherche ruim 2000 kilo zeer zuivere cocaïne kon onderscheppen

Het is rond het middaguur van 4 november 2021 als groepjes gewapende mannen elkaar belagen in de parkeergarage van een appartementencomplex aan de Baden Powellweg in Amsterdam-Osdorp. Een vrouw die bij haar auto bezig is, denkt te zien dat een man in een busje wordt getrokken. Ze slaat alarm bij de politie over een mogelijke ontvoering. Er is ook een Mini Cooper bij betrokken.