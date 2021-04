Het beheersen en controleren van ons voorplantingsorgaan is favoriet bij rechts en religieus

Onlangs staken de Vrouwen voor Vrijheid mijn boeken in de hens, omdat mijn column over hun hang naar extreemrechts hun niet beviel. Gelijktijdig plakte Vizier op Links rode stickers op de deuren van enkele linkse opiniemakers met de tekst: deze locatie wordt geobserveerd door de volgers van Vizier op Links. Naar aanleiding van de verbranding van drie van mijn boeken op een chique Weberbarbecue (naar verluidt werden op Telegram nog veel meer van mijn boeken verbrand door de zich Übermensch wanende yoga-elite) schreef Sophie Smit een heel puntige brief in de Volkskrant, als reactie op het drie pagina’s grote podium voor de ‘spiritrutten’. Hierin vroeg ze of Sietske Bergsma, de boekverbrander, zich thuis voelt in het gezelschap van totalitaire leiders als Pinochet, ayatollah Khomeini, Hitler en evangelische christenen, die ook graag tot boekverbrandingen opriepen.