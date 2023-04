Het bergen van trein na ongeluk in Voorschoten is begonnen

Het wegtakelen van de trein die in Voorschoten vorige week ontspoorde na een botsing met een bouwkraan, is maandag begonnen. Dat melden ProRail en de gemeente Voorschoten.

Hijs- en transportbedrijf Mammoet gaat de zwaar beschadigde treintoestellen via een speciale constructie weghalen. Het treindeel dat nog deels op het spoor lag, wordt overeind gehesen en rijdt dan naar het station Den Haag Mariahoeve.

ProRail plaatst nieuwe wielstellen onder het gekantelde treinstel, zodat het kan worden weggereden. De treinstellen wegen samen ongeveer 1 miljoen kilo, zegt een woordvoerder van ProRail.

Via een tijdelijke weg die over het weiland naast het spoor is aangelegd, worden twee treinstellen afgevoerd die in het weiland naast het spoor terecht waren gekomen. Of dat maandag nog lukt, weet Mammoet niet zeker. Dat ligt aan het weer.

Kapotte bovenleiding

Na het weghalen van de treindelen begint ProRail met het herstellen van de kapotte bovenleiding en kabels, het spoor en het perron van station Voorschoten. Het is niet bekend hoelang het zal duren voordat de trein is weggehaald. ProRail en Mammoet zeggen dat de werkzaamheden dinsdag ook doorgaan.

Afgelopen donderdag werden de laatste wagons van de goederentrein die ook betrokken was bij het ongeluk, al weggehaald.

Vorige week dinsdag botsten een goederentrein en een intercity van de NS op een bouwkraan. De passagierstrein ontspoorde en een deel daarvan belandde in een weiland. Bij het ongeluk kwam de kraanmachinist, een medewerker van bouwbedrijf BAM, om het leven en raakten zo’n dertig mensen gewond.

Kraan was te vroeg op of bij het spoor

De spoorkraan die betrokken was bij het ongeluk met twee treinen bij station Voorschoten vorige week dinsdag zou, ondanks een eerdere afspraak, te vroeg op of bij het spoor zijn gekomen waar het treinverkeer nog reed. Daardoor werd het voertuig even later aangereden door een vrachttrein.

Twee van de vier sporen op het traject waren buiten dienst voor werkzaamheden. Dat staat in het eerste feitenrelaas van het incident dat ProRail heeft gedeeld met ‘relevante’ betrokkenen en in handen is van het ANP.

Het feitenoverzicht stelt dat de aannemer om 03.23 uur aan de treindienstleider van ProRail heeft gevraagd om een korte periode het treinverkeer stil te leggen zodat de spoorkraan, ofwel KROL, kon oversteken. Die zou daarop geantwoord hebben ‘dat dit over 10 minuten mogelijk is’. De aannemer zegt in het feitenrelaas op antwoord te wachten van de treindienstleider.

Volgens ProRail is de kraan echter, door nog onduidelijke oorzaak, binnen dat tijdsbestek bij of op het spoor van de goederentrein terechtgekomen.

