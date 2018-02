Het carnavalsweer van Oeteldonk tot Mestreech

Niet extreem koud, maar koud genoeg om voorzorgsmaatregelen te nemen. In Limburg worden door de koudevoorspellingen zelfs steeds meer warme dierenpakken verkocht, blijkt uit een rondgang langs enkele carnavalswinkels.

Ga je met kinderen naar de optocht kijken? Kleed ze dan warm aan. Er wordt vast niet genoeg gehost om ze op temperatuur te houden. Vergeet jezelf ook niet; door alle alcohol kan je je de buitentemperatuur wel eens overschatten en flink kou vatten. Gemiddeld genomen wordt het komend weekend overdag zo'n graad of 5, 6 in het zuiden van het land. De gevoelstemperatuur ligt echter lager: rond de 1 à 2 graden, meldt WeerPlaza. 's Nachts gaat het vriezen, en dan ligt de gevoelstemperatuur enkele graden lager.

Lampegat

In Eindhoven - rond deze tijd beter bekend als Lampegat - wordt het vooral maandag een stralende dag. De optocht in Eindhoven, waar Stadsprins Prins Positivo zijn opwachting maakt, vindt echter al plaats op zaterdag. De Stadsprins arriveert zaterdag met zijn gevolg om 12.41 uur op spoor 3 van het Station in Eindhoven.



Goed nieuws voor Prins Positivo, en iedereen die naar de optocht door de binnenstad komt kijken: het blijft zaterdag in Eindhoven droog. Zondag wordt er wel wat neerslag verwacht, en is het bewolkt. 's Nachts liggen de temperaturen het hele carnavalsweekend op of onder het vriespunt. Een warme jas, legging en sjaal zijn dus geen overbodige luxe. Maandag en dinsdag schijnt de zon volop.

Oeteldonk

In Oeteldonk ligt het kwik vrijdagavond rond het vriespunt en de gevoelstemperatuur kan oplopen tot -5. Zaterdag wordt het niet veel beter, al kan de temperatuur zaterdagmiddag wel oplopen tot 4 graden Celsius. Het voelt wel wat kouder aan voor de Oeteldonkers.

Zondagochtend is er kans op lichte neerslag, maar daar ondervindt Prins Amadeiro waarschijnlijk geen last van tijdens de intocht in Oeteldonk. Verder ligt de temperatuur zondag tussen de 2 en 6 graden. Net als in Eindhoven voelt het 's avonds en 's nachts een stuk kouder aan. Een dikke trui dus onder je kiel of jasje, want 's avonds bungelt de temperatuur weer rond het vriespunt. 's Nachts duikt de gevoelstemperatuur daar flink onder.

Maandag ligt de temperatuur 's ochtends en 's avonds weer rond het vriespunt. Gedurende de optocht is het tussen de drie en de vijf graden boven nul, waar het zeker kouder kan aanvoelen. Dinsdag zijn de verwachtingen hetzelfde als maandag, maar wordt wel iets meer neerslag verwacht.

Kruikenstad

In Kruikenstad (Tilburg) ligt de temperatuur vrijdagavond rond het vriespunt, met een gevoelstemperatuur tot -5 graden Celsius. Zaterdagmiddag kan het kwik oplopen tot 4 graden Celsius, met een gevoelstemperatuur van onder het vriespunt. Zaterdagavond bungelt het weer rond het vriespunt. De gevoelstemperatuur kan 's avonds flink zakken.

Kruikenzeikers moeten zondag tijdens de optocht rekening houden met lichte neerslag. De bijbehorende temperatuur ligt tussen de 4 en 6 graden Celsius. Zondagavond daalt het naar minimaal 2 en maximaal 4 graden. De gevoelstemperatuur ligt tussen de 0 en -6 graden Celsius.

Maandagmiddag wordt het vijf graden Celsius en die avond bungelt de temperatuur weer rond het vriespunt. De gevoelstemperatuur ligt weer onder nul, zo rond de -5 graden. Dinsdagavond zijn de temperaturen naar verwachting niet heel erg afwijkend van die van maandag, het is iets kouder en meer bewolkt.

't Kielegat

De optocht in Kielegat begint maandag om 12.51 uur. Goed nieuws voor de inwoners van Breda: het zonnetje gaat maandag schijnen, en het wordt naar verwachting een strakblauwe dag. Koud is het wel, net als in de rest van Noord-Brabant. Zaterdag begint het carnavalsweekend met een afwisselend zonnige dag waarbij het overdag rond de 5 graden wordt. 's Avonds en 's nachts koelt het flink af, en voelt het kouder aan. Zondag wordt er neerslag verwacht, maar laat ook de zon zich zien. De temperaturen verschillen niet veel, maar door de bewolking en de neerslag zal het zeker kouder aanvoelen. Dinsdag wordt het een stuk kouder, vooral 's nachts en 's avonds. Hopelijk voor Prins Daan heeft hij dus nog wat thermo-ondergoed liggen.

Mestreech

Vastelaovend in Mestreech begint officieel op carnavalszondag. Helaas voor de Maastrichtenaren is het maandag en dinsdag een stuk zonniger. Wie zaterdag al wil opwarmen, kan een grotendeels zonnige dag verwachten met temperaturen rond de 3 graden overdag, maar ook hier voelt het een stuk kouder aan. Zondag wordt het nat, met slechts 20 procent kans op zon. De temperaturen liggen overdag rond de 5 graden. 's Nachts koelt het flink af, maar maandag schijnt het zonnetje weer. Ook dinsdag wordt het een mooie dag in Maastricht.