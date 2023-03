Het CDA krijgt straks de grootste dreun van alle gevestigde partijen

Factcheck Koeien vervangen door geiten: is dat de oplossing voor het stikstof­pro­bleem?

Als de helft van alle koeien in Gelderland zou worden vervangen door geiten, heeft de provincie dan aan haar klimaatdoelstellingen voldaan? CDA’er Peter Drenth zei het in het Gelderse lijsttrekkersdebat. Zijn uitspraak klopt niet, en is onrealistisch.