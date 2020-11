Het corona-vaccin kan in december al in Nederland zijn - maar niet voor iedereen

Coronavirus LIVE | Pretpark, zwembad, bios en bieb waarschijn­lijk snel weer open

16:58 Nederlanders kunnen binnen afzienbare tijd weer naar zwembad, museum, theater, bioscoop, bordeel, pretpark of dierentuin. Die locaties waren vorige week voor veertien dagen gesloten vanwege het hoge aantal nieuwe coronagevallen. ,,Maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat die maatregelen niet langer dan twee weken nodig zijn. We kunnen het houden bij twee weken, zoals beoogd was”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.