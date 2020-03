Het coronanieuws van maandag 30 maart: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

- Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt in de dagelijkse update dat er de afgelopen 24 uur 93 sterfgevallen zijn gemeld ten gevolge van Covid-19. Gisteren rapporteerde het instituut nog 132 overleden coronapatiënten. Het totaal aantal slachtoffers in Nederland staat nu op 864. Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de GGD-afdelingen in het hele land. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. Het totaal aantal positief geteste personen steeg met 884 en staat nu op 11.750. Gisteren steeg dat aantal met 1104. Het aantal ziekenhuisopnames nam toe met 507. Van het totaal aantal gemelde patiënten kwamen er 3990 in het ziekenhuis terecht.

- Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, meldt aan deze site dat er nu al rond de 1100 coronapatiënten op de ic’s liggen. Nu is er op de ic’s in het land plek voor ongeveer 1100 coronapatiënten en circa 500 mensen met andere aandoeningen. Het is de bedoeling dat binnen een week 2400 bedden op de intensive care beschikbaar zijn. Het is volgens Gommers zaak dat er ook voldoende personeel beschikbaar is.

- De geldende maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus blijven ook na 6 april van kracht, melden bronnen in Den Haag. Scholen en horeca zullen langer dichtblijven. Nieuwe maatregelen worden niet verwacht, maar hoeveel langer de huidige overeind blijven is niet bekend. De crisiscommissie van het kabinet praat daar morgen over. Het beraad van betrokken ministers gaat daarbij af op het advies van de wetenschappers van het zogeheten OMT (Outbreak Management Team). Vorige week toonde het RIVM zich voorzichtig optimistisch over het temperen van de virusuitbraak. Gisteren klonk het instituut weer somberder. Mogelijk stromen de ic-afdelingen toch sneller vol dan verwacht.

- Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als thuiswerken niet kan, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Bij gezinnen waarvan één lid koorts heeft, geldt: iedereen blijft thuis. Afleiding nodig? Met deze verhalen kom je deze periode door.

Lees alle verhalen in ons coronadossier. Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

In onderstaand dashboard meer informatie over het verloop en de besmettingen per gemeente (klik in onze app halverwege de scrollbar om te scrollen):

Luister onze podcast Achter het Verhaal. Vandaag over de duizenden zieken die in gevaar zijn door corona, de race tegen de klok op ic’s, sores in huis met kleine kinderen, en de huizenmarkt